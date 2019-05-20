〈北部〉不敵褐根病 花蓮50歲鳳凰木斷裂

2019-05-20

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮美崙浸信會前一棵樹齡粗估有五十年的鳳凰木，每到五、六月火紅花朵盛開奪目，成為攝影景點，但不敵褐根病害影響，日前其中一大枝幹無法支撐重量而斷裂，公所指出，將請專家評估判斷是否鋸除或救治。

請樹木專家評估 不排除鋸除

市公所農業及景觀發展課長洪國山說，這棵倒伏一大半的鳳凰木，推估樹齡有四、五十年，由於樹木自然老化加上染病，健康情況日漸下滑，加上連日大雨及脆化而斷裂，已請樹木專家評估，擔心未來可能再斷裂倒塌，不排除整株鋸除，以免砸傷來往行人車輛。

民運里長林美靜說，三個月前發現樹木健康出問題並通報，最近花開得正茂盛，許多里民及來往民眾都會駐足欣賞拍照，可能是木質脆化後無法支撐重量倒塌，一早就幫忙清理樹倒現場，也呼籲民眾近期不要在周圍停放車輛。

花蓮美崙浸信會前 打卡熱點

花蓮美崙浸信會前一排路樹都是鳳凰木，每到五、六月火紅花朵盛開奪目，加上教堂美景，是許多人臉書打卡、IG曬美圖的熱門景點。鳳凰木原產於馬達加斯加，又名火樹、紅花楹、火焰樹、森之炎等，被譽為世上色彩最鮮艷的樹木之一，鳳凰木的樹型十分獨特，樹冠橫展如鳳凰展翅，加上層層疊疊的葉片，蔚然成蔭，是優良的遮陰樹種。

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