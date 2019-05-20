〈北部〉把身障當生命之美 華品禎努力向學

2019-05-20

〔記者洪美秀／竹市報導〕教育部公布今年總統教育獎獲獎名單，新竹市從國小到大學共有四人獲此殊榮，包括北門國小華品禎、富禮國中陳馨、新竹高工夜校葉麗娟和清華大學宋沁，四人面對人生逆境都不屈撓，可說是學子典範，七月將由總統蔡英文接見、表揚。

意志堅強 不被多重身障打倒

華品禎罹患先天關節孿縮症，反把障礙當做生命美好的禮物，有時因多處關節無法彎曲，很難蹲下、彎腰，甚至痛到在地上打滾；且因有先天弱視與軟骨病變，視力模糊、聽力也退化，但這些多重障礙並沒有打倒她，讓她磨練出堅強的意志，努力向學。

陳馨 單親孩子 練拳翻轉人生

被稱為「泰雅女戰神」的陳馨，雖是單親家庭的孩子，但國中受學拳擊的哥哥影響和教練林壯蔭啟蒙，接受拳擊培訓，屢獲佳績，國中畢業前獲今年全國中等學校運動會國女第五量級拳擊冠軍。她說，希望未來能在拳擊舞台上發光發熱，翻轉人生。

葉麗娟 家貧上進 製圖冠全國

葉麗娟家境清寒，曾有一週僅吃一顆高麗菜果腹，但力爭上游，參加全國中等學校技藝競賽獲得機械製圖冠軍，創下該校首例。她說，未來將把所學回饋社會，幫助需要的人。

宋沁 照顧半癱嬤 工讀上清大

宋沁的母親早逝，與阿嬤相依為命，後來為照顧車禍半癱的阿嬤而休學打工，在家自學，兩年前以特殊選才拾穗計畫進入清華大學。在補習班當家教半工半讀，已廿五歲的她，奮發向上的精神是同學的好榜樣。

總統教育獎 竹市4人獲殊榮

新竹市政府教育處表示，總統教育獎是為鼓勵「能以順處逆，發揮人性積極面，力爭上游，出類拔萃，具表率作用」的學生，每年選出的學生由總統授獎，大專組每名獎學金廿五萬元、高中職組每名廿萬元，國中組及國小組每名十五萬元。

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