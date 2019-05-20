〈中部〉情色夾娃娃機近校園 議員批盧太放任

2019-05-20

〔記者黃鐘山／台中報導〕立委黃國書及市議員黃守達接獲民眾陳情，指許多學校旁出現「情色夾娃娃機」。黃守達實地走訪發現，現場無常駐人員管理，任何人都可隨意進出，他昨日質疑盧秀燕自詡是媽媽市長，卻放任違反「兒少法」事件一再發生。

黃守達說，夾娃娃機的商品多元，容易出現年齡管制商品。台中市早有夾娃娃機販售成人情趣用品的情形，南區四育國中周邊的美村路二段與文林街路口，即有「情色夾娃娃機」，任何人都可隨意進出。不少民眾反映，擔心影響兒童與青少年身心健康。

黃國書指出，若夾娃娃機設在任何人均可進出的場所，裡面販賣成人情趣用品，就已違反「兒童及少年福利與權益保障法」。且據同法第四十七條：「經主管機關認定足以危害其身心健康之場所，應距離幼兒園、國中小、高中職校兩百公尺以上始得營業。」

黃守達表示，根據消基會今年初的抽查，台中市夾娃娃機店設置於距離國中小一百公尺內的就有四家。他要求經發局應會同社會局與教育局，全面盤點稽查。如果有違反管制的商品，就應該依法下架開罰。

經發局表示，夾娃娃機店為選物自動販賣機，依其販售內容物歸屬文教、樂器、育樂用品零售業，屬辦理公司、商業登記時，無需經主管機關許可。即便如此，市府仍規劃輔導機制，優先盤點學校周邊及商圈夾娃娃機店，強化管理其可能衍生的相關問題。

經發局說，為稽核夾娃娃機內容物，如經學校及警察通報，認定有影響學童身心健康或管理疑慮的場所，市府會進行聯合稽查。夾娃娃機內有情趣用品、菸品，將由社會局、衛生局及警察局依相關條例裁處。

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