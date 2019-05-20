〈中部〉中橫便道多處崩塌 青山橋體變形

2019-05-20

〔記者歐素美／台中報導〕十八日的豪雨造成中橫便道（台八線臨卅七線）多處路段崩塌，公路總局昨起禁止通行，預計廿五日才能搶通恢復開放通行，其中，位於十二公里處的青山橋，因承受不住大量崩落的土石，橋體彎曲變形，谷關工務段長呂正安表示，初步目視恐有結構受損情形，為能否於廿五日開放通行增添變數。

公路總局谷關工務段長呂正安表示，十八日上谷關地區廿四小時雨量達四百一十六毫米，造成中橫便道五．二公里、九．八公里、十一．八公里、廿三公里、廿三．七公里處，以及台八線六十三．四公里等多處路段邊坡崩塌，交通中斷，梨山往返台中的用路人，改走台八線梨山往大禹嶺、台十四甲線清境再接國道六號及國道三號。

可惜天氣不佳 無法出空拍機

中橫便道十一．八公里至廿三公里路段，因道路中斷，人車無法進入，谷關工務段昨天下午出動空拍機進入勘災，可惜天氣不佳，衛星無法定位航測，具體受損情形，仍有待天晴才能進場了解，但氣象報告這兩天山區仍持續下雨。

呂正安表示，目前工作人員初步發現十二公里處的青山橋，因上方大量土石崩落，堆積的土石達十餘公尺高，已超越橋體可承受的力量，致橋體變形，初步目測有結構受損疑慮。

若青山橋受損不嚴重 25日可搶通

因山區雨勢仍一陣一陣，谷關工務段雖加強動員大型機具，在昨天清晨進場，從谷關及德基兩端同步作業，若降雨趨緩及青山橋受損不是很嚴重，預計廿五日可全線搶通，若道路清開後發現青山橋大樑受損嚴重，能否開放通行還需進一步評估。

呂正安表示，中橫便道一般廿四小時雨量達二百至二百五十毫米即會致災，十八日雨勢達到四百一十六毫米，幾乎是一般致災雨量的兩倍，造成中橫便道滿目瘡痍。

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