〈中部〉逢龍必反？ 東勢木漆藝園區又生變

2019-05-20

〔記者歐素美／台中報導〕東勢林管處位於陽明市政大樓旁的舊宿舍群，前市府規劃為「木漆藝文化產業園區」，最近卻傳出計畫生變，外界質疑盧市府「逢龍必反」；文化局長張大春表示，專家、學者認為目前豐原已有漆藝館，建議可擴大東勢林管處舊宿舍群使用功能，未來除展出木漆藝作品外，甚至可納入社大、樂齡及長青等課程，並讓藝術家進駐。

舊宿舍群見證豐原林業發展，市府於去年公告為歷史建築，並規劃在地特色產業—木漆藝與糕餅產業為主軸，成立「木漆藝文化產業園區」，其中陽明街南側由文化局負責，以發揚豐原在地木漆藝文化傳承為目標；北側則由經發局以產業推廣為目標，規劃室內靜態展示區、戶外親子休憩空間、工藝手作教室、商品展售區等。

議員：豐原太小 才爭取東勢

最近傳出「木漆藝文化產業園區」規劃生變，外界質疑盧市府「逢龍必反」，致原有規劃停擺。市議員陳清龍表示，現有豐原漆藝館太小，當初爭取「木漆藝文化產業園區」，就是希望將漆藝館移到園區內，園區規劃並朝向多功能，也可容納社大課程等使用，重點是漆藝與豐原的木業歷史文化連結，十分具有意義，可惜盧市長上任後就改變原有規劃，十分可惜。

文化局否認停擺 要擴大設計

文化局秘書室主任許智順表示，文化局已爭取到文化部一千三百萬元補助，今年完成細部設計，後續並將向文化部爭取一．三億元辦理修復，初估工期約兩年，計畫並未停擺。

張大春則表示，並無「逢龍必反」。因專家學者認為豐原中正公園已有漆藝館，舊宿舍群規劃「木漆藝文化產業園區」，兩處距離遠、太過分散，建議可做為其他用途使用，不用侷限於木漆藝。

中央補助未到位 難推動復建

張大春說，舊宿舍群整建完成，除了可展示木漆藝外，也可引進社大、長青、樂齡等課程，放寬功能，甚至讓藝術家進駐，目前擔心的是中央補助未到位，無法順利推動復建，其餘皆不受影響。

盧市府變更前朝重大計畫案例

陽明市政大樓旁的東勢林管處舊宿舍群，原規劃作為「木漆藝文化產業園區」，市長盧秀燕上台後即生變。（記者歐素美攝）

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