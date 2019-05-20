〈中部〉推廣台語文創 退休師出散文集

2019-05-20

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市育人國小退休教師韓滿，從小成長在講閩南語家庭，但因專注念書加上學校禁說台語，直到她當上教師為進行鄉土教學，拜師台語文研究學者蕭藤村，投入台語文教學跟創作，才有較深入的研究與應用，她昨天發表台語散文新書「真情九九」，鼓勵民眾將台語應用於日常生活，只要會講台語，用台語文創作就不難。

六十七歲的韓滿退而不休，身兼幼穎兒童台語文學雜誌總編輯，也是台灣歌仔冊會、嘉義市母語文化協會理事，推廣台語文學並投入教學人才培訓，今年受邀到桃園閩南文化節擔任閩南語答喙鼓推廣工作坊講師。

韓滿昨朗讀新書的親情篇章，提及家中十一個兄弟姊妹，她排行第五，阿嬤見媳婦（韓滿的母親）連生五胎都是女兒，為她取名「滿」，意思是孫女已經生夠生滿、期待抱孫子，用台語描述早年重男輕女社會氛圍，格外生動。

韓滿說，為了學台語，只要知道哪裡有課程，她都參加，與家人、親友講話都講台語，把台語用在日常生活裡，久而久之也能講得一口流利台語及用台語文寫作。

嘉義市長黃敏惠、市文化局代理局長林金龍等人昨與會祝賀，黃敏惠感謝韓滿任教時，指導學童製作繪本故事冊「閩南語尪仔冊」、「巧新婦」，退休後持續為台語文學努力，令人敬佩。

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