〈中部〉（雲林）傳承350年 六房媽過爐萬人隨香

2019-05-20

〔記者黃淑莉、林國賢／雲林報導〕國家重要民俗雲林縣六房媽過爐遶境昨天登場，來自全國各地數萬名信徒隨香，遶境隊伍綿延數公里，整天在斗南股轄區遶境，深夜才抵達斗南新厝寮臨時紅壇安座；縣長張麗善表示，六房媽過爐已有三百五十多年歷史，移動式的過爐儀式是國家重要無形文化資產，縣府會持續將六房媽的文化宗教發揚光大。

無固定廟宇 由5股34庄頭輪流供奉

雲林六房媽沒有固定廟宇供奉，三百五十多年來由斗南股、過溪股、土庫股、五間厝股、大北勢股共五股卅四庄頭輪流供奉，範圍涵蓋虎尾、斗南、土庫、大埤、斗六等鄉鎮市，有的庄頭要等數十年才輪得到值年供奉，今年值年的新厝寮廿五年才輪值一次。

虎尾大庄紅壇 昨凌晨即湧現人潮

昨天凌晨雲林還飄雨，仍不減民眾對六房媽祖虔情的熱情，虎尾大庄紅壇天未亮即湧現人潮，有信徒準備各式各樣飲料、熱食及點心讓隨香信徒享用，還有信徒凌晨三點多就到現場排隊等鑽轎腳，六點多六房媽神尊登轎安座後，不僅雨停且晴空萬里，讓信徒嘖嘖稱奇。

一名何姓信徒說，六房媽神威顯赫，家人都是虔誠信徒，每年過爐全家人參與擔花；另一位陳姓信徒今年與其他信徒有錢出錢有力出力，過爐前手製二千條左手香膏分送給志工、信徒，昨天大家一起徒步隨香。

張麗善指出，六房媽過爐已有三百五十多年，移動式的過爐儀式是國家重要無形文化資產，數萬名來自各地信徒虔誠來護持隨行，縣府未來會持續將六房媽的文化宗教發揚光大，也祈求六房媽祖保祐國泰民安、風調雨順。

王金平、郭台銘均前來參與過爐遶境

王金平一早到大庄紅壇與張麗善等人點第一發起馬炮，接著掌轎步行一段路；郭台銘則在斗南分局前分送點心、飲料，六房媽祖正駕鑾轎抵達時與張麗善一起掌轎步行約五十公尺，兩人對能參與六房媽祖過爐遶境盛會很開心，除祈求六房媽祖保祐國泰民安、風調雨順，也都請媽祖保祐總統初選能順利過關。

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