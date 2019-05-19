〈南部〉糖鐵新營鹽水線慶110歲 綠道計畫暖身

2019-05-19

〔記者楊金城／新營報導〕糖業鐵路第一條經營載客的營業線「新營—鹽水線」，今年五月廿日將屆滿一一○週年。各界昨為糖鐵「新營—鹽水線」一一○週年，在新營鐵道文化園區提前切蛋糕慶生，並為即將啟動的「糖鐵國家級綠道計畫」暖身。

包括市長黃偉哲、立委蘇治芬、葉宜津、國發會前副主委曾旭正、台糖副總經理洪火文、新營社大、台灣千里步道協會、中華民國鐵道文化協會和台糖退休的九十二歲五分車司機員陳景春，都到場見證糖鐵「新營—鹽水線」一一○年的風華。

台南市是目前將糖鐵改造為糖鐵自行車道最多的縣市，新營到後壁、新營到鹽水、學甲、下營、官田都建置糖鐵自行車道，但在鐵道文化專家眼裡是「不及格的」；鐵道文化專家許乃懿說，糖鐵改建自行車道，應保留鐵道等文化設施，拆了鐵道就沒有了。

「新營—鹽水線」目前由觀光五分車復駛新營火車站到台糖新營鐵道文化園區中興車站，路線長一公里，市府在新營站起點並建有鐵道地景公園，也建置「新營—鹽水線」糖鐵自行車道，都已啟用。

曾旭正說，國發會推動台灣國家綠道計畫，去年行政院核定糖鐵是國家級綠道七大主題軸線之一，今年三月並已由跨黨派立委連署「國家綠道」法案送到立院議事處。黃偉哲表示，台糖留下許多寶貝的文化資產，希望未來有糖鐵博物館，為下一代保存歷史和文化資產。

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