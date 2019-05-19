〈南部〉68人勸導進香團 麻豆會考考場無噪音

2019-05-19

〔記者洪瑞琴、楊金城、吳俊鋒／麻豆報導〕國中教育會考昨天登場，台南考區有一萬六六五五位考生在十七個考場、四一七間試場應試，首日考試計有十七件違規；地處偏遠的龍崎國中，考生僅十一位，由老師帶隊前進試場，「一個都不能少」。在麻豆曾文家商考場，麻豆區公所成立稽查小組，採定點、機動巡查及駐點方式，勸導進香團勿在考場周邊放鞭炮和製造噪音，讓考生能安心考試、衝出好成績，深獲考生及家長稱讚。

不放鞭炮、喧鬧 考生安心應試

麻豆區公所在考場曾文家商校門前設立應變中心，由區長孔慶瑤領軍，動員公所、警消、環保義工共六十八人，執行稽查、勸導工作，在考場四周主要道路路口設置三處定點，視路過進香團情形進行舉牌勸導，並由應變中心機動彈性調整定點舉牌位置。另派員駐點安業太子宮，向進香團宣導勿喧鬧，獲得廟方和進香團支持，稱讚是件好事。

稽查小組還出動十輛機車機動巡邏，適時勸導。今年已是第七年成立麻豆區國中教育會考應變中心，執行勸導任務。

台南考區 昨有17件違規事件

承辦台南考區試務的家齊女中表示，昨天缺考情形，社會科五十七人、數學科五十四人、國文科五十五人、寫作測驗六十五人。十七件違規事件包括提前或逾時作答六件、提前翻閱試題本四件、電子錶響鈴三件、飲水一件、攜帶非應試用品兩件及其他違規一件，將由考區試務會討論確定後，再送全國試務會召開違規處理小組會議討論核定。

除了四十一名身障考生申請特殊考場服務外，也有臨時出「撞」況的「特殊考生」。有位考生因考前發生意外造成手傷，臨時申請特殊考場，安排單獨題卷題本與人員協助口述作答。

新豐高中有位車禍考生的休息區，被貼心安排在保健室，就近接受專業照料。

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