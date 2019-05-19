〈南部〉《高雄》花4600萬開路 議員：只省一分鐘

2019-05-19

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高市府老是說財政困難卻大撒幣？為了省一分鐘時間，竟花四千六百萬元開路？

闢長42米8米寬巷 土地費即佔4350萬

高雄市議會前天下午審查工務局提案，針對要價四六○七萬的「前鎮區凱得街西側八米巷開闢工程」提出墊付案，因未於年度預算案中編列，引起多位議員質疑，最後仍在爭議中通過。

時代力量議員林于凱質疑說，凱得街與憲德街的中段，沒有橫向聯通道路，要到對街須南繞或北繞，但僅需繞行約二、三百公尺，開闢這條長四十二米的聯通八米巷，頂多幫居民省一分鐘時間，卻要用墊付方式花費四六○七萬，其中土地費竟佔了四三五○萬元。

提墊付案不編入預算 議員質疑規避監督

林于凱表示，墊付案通常是有特殊原因才提出，本案由高雄市政府全額自付，他與郭建盟、李喬如等民進黨議員都提出質疑：「為何不編列在年度預算接受監督？」

對此，工務局解釋說，本案位於籬仔內重劃區的邊界，依據「平均地權條例施行細則」及「高雄市實施平均地權基金收支管理及運用自治條例」，重劃區抵費地處理的所得價款，扣除重劃經費後的剩餘款，一半要使用在重劃區內的建設，一半要繳回高雄市平均地權基金。

官員指使用平均地權基金開發故未編

工務局強調，這條巷道的開發，就是使用平均地權基金，因為是使用平均地權基金來進行這條位於重劃區邊緣的巷道開發，所以沒有編列在年度預算內。

不過，多位議員都認為這樣的作法有規避預算審查的嫌疑。林于凱與李喬如更表示，市長韓國瑜老是說高雄市財 政困難，必須要說明這條巷道開發的必要性。連國民黨籍議長許崑源也表示，工務局必須針對「為何須使用墊付案的方式處理」，說明本案有何急迫性及優先性？

但也有其他議員認為，這是為促進七○期重劃區的發展，因為位於七○重劃區附近，才能使用這筆基金預算，應不予阻擋。

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