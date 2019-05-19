〈南部〉（屏東）樁腳涉賄 國民黨來義鄉長判當選無效

2019-05-19

〔記者李立法／屏東報導〕競選連任成功的國民黨籍來義鄉長竇望義，被競爭對手莊景星以樁腳涉賄遭檢方起訴為由，提起民事當選無效之訴，屏東地院審理後認為訴求有理，判竇當選無效，是屏東縣本屆首位被一審宣判當選無效的鄉鎮長。竇望義不服該判決，強調一定上訴到底。

屏檢未列名 竇望義被對手提告

屏東地檢署去年底針對五合一地方選舉中多名涉賄縣議員、鄉鎮長、鄉鎮民代表及村長當選人提起民事當選無效之訴，但竇望義未名列其中，反而是被來義鄉長候選人莊景星提起當選無效之訴，引發地方關注。

樁腳涉買票 莊景星指係竇授意

莊提告理由為，竇望義的林姓大樁腳在選舉期間，被檢警查獲以每票一千元向選民買票，並遭檢方依違反選罷法提起公訴；他認為林男的賄選行為是竇授意，竇望義當選鄉長應屬無效。

竇望義則反駁，指林男並非其競選團隊成員，林男涉賄純屬個人行為，與他無關，檢方不曾以此訊問過他，也沒有對他提起當選無效之訴或相關司法調查，莊男訴求實無理由，應予駁回。

買票錢誰出 地院認定竇有賄選

林男不否認向行賄的選民要求支持竇，但這是他自發性行為，買票的錢也是他自行出資。但屏東地院法官檢視林男涉賄被起訴相關事證後，認為林的經濟並不寬裕，實無甘冒刑責風險自行出資為竇賄選必要，檢方雖未對竇實施偵查或提起當選無效之訴，但民事法院本於獨立職權，調查證據審認事實，經參酌相關卷證資料及辯論意旨後，認定竇望義確有賄選行為，莊景星請求有理，應予准許。

樁腳案未判 竇不服判決會上訴

竇望義昨天表示無法接受這樣的判決，林男涉賄案尚未判決有罪，民事庭法官就以林男起訴資料判他當選無效，實在很「奇怪」，他一定會上訴。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法