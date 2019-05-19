〈台北都會〉北市國小教師甄選 5千人搶3百缺額

2019-05-19

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市國小教師甄選昨登場，近五千人報考搶三百個缺額，錄取率估六．二％。配合雙語教育政策，今年首度招考四十名雙語教育類科教師，其中一般體育十三個名額，卻只有兩人報考，錄取機率相當高；但北市教育局表示，面試設有門檻，並非報名就上，「寧缺勿濫」，即使沒招滿也不會再甄選，若學校有需求，可找代理教師。

雙語教育類科 體育13名額2人考

一○八學年度公立國小教師甄選，普通科、英語科、藝術與人文科、輔導科等各類科開列三百個缺額，總報名人數四九四九人。甄選考試昨日登場，教育局統計，實際到考四千八百人，缺考率僅三．○一％。

教育局昨也公布各類科報考與應考情形，釋出一○五個名額的普通科最多人報考、達二六七三人，其次英語科提供四十個名額、二八九人報考；最激烈則是特殊教育的身心障礙類科教師，廿三個名額有九三五人報考，錄取率僅二．四五％。

北市府力推雙語教育，師資需求高，教育局甄選考招四十名雙語教育類科教師，自然科十四名、一般體育十三名、視覺藝術六名，但報考人數少，分別只有廿四人、兩人及十一人，視覺藝術昨還有一人缺考、僅十人應試。

教育局科長鍾德馨表示，考生需同時具備專業類科教師證與英語教師資格，條件困難，本來就預期報考人數會少，今年辦完甄選後，將通盤檢討調整明年的制度，師培大學逐漸培育雙語師資，會慢慢補齊。

教育局表示，教師甄選將錄取五九八名初試考生，五月廿四日晚間七點公布初試榜單；若對試題答案有疑義，請於明早九點至下午四點前，填具甄選簡章所附試題疑義申請表，提出疑義。

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