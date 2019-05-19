〈台北都會〉所得超標被迫遷離公宅 北市府挨批惡房東

2019-05-19

〔記者蔡亞樺、林家宇／台北報導〕北市首個採用分級租金補貼的健康公宅，開放入住才一年就傳出爭議。北市議員許淑華指出，公宅租屋合約為三年一簽，且每年審核財稅資料，但住戶並不知道，不符財稅標準得限期搬遷，有住戶因領到較多年終獎金，收入高過財稅標準而被迫搬遷，多達廿一名住戶有類似狀況，痛批市府作為如同惡房東。

都發局︰月內完成研議檢討

對此，北市都市發展局科長邱婉清表示，健康公宅實施分級租金補貼，因此啟動財稅查核機制，確實發現廿多名住戶的所得收入高於標準，考量所得有浮動性及入住後的安定性，目前還沒終止合約，暫不要求遷出，一個月內完成研議檢討。

依年所得不同 分級租金補貼

五○七戶健康公宅去年開放申請，除了租金以市價打八五折，首度依申請人家庭年所得不同分級進行租金補貼，凡家庭年收入所得五十分位點（一四五萬元以下）皆可申請，四十分位點（一二五萬元以下）再分三級租金減免。

例如一房型十三坪月租金原為一萬零四百元，若申請人家庭總收入平均每人每月一萬六一五七元以下，適用第一階租金補貼，每月只需付六一一○元。

住戶不知 不符財稅標準會被限期搬遷

許淑華說，公宅隨市價每三年調整檢討，再依住戶收入實施租金補貼，但公宅租金今年全面調漲，漲幅最高廿四％，並沒有比較便宜；且公宅租屋合約為三年一簽，每年得查核財稅資料，但住戶完全不知道，若不符查核的財稅標準，就會被限期搬遷。

許說，有住戶因加薪或領年終，竟收到搬遷公文才驚覺此事，有廿一戶被迫搬遷，另有七十多戶也可能面臨此命運。誇張的是，限期搬遷是今年農曆年前發布，要求住戶農曆年後搬遷，沒有任何喘息空間，她要求重新檢討。

邱婉清坦言，去年住戶入住半年就進行查核，時間太短，考量所得的浮動性如今年有獎金、明年就沒有，加上入住的安定性，市府也不希望住戶只住幾個月，因此會審慎研議，訂定完整機制，朝向取消租金以市價八五折優惠，或將租金往上調，一個月內會訂定方案。

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