〈台北都會〉《金山、萬里區基層座談》侯︰監視器裝多 侵害隱私

2019-05-19

〔記者林欣漢、翁聿煌／新北報導〕新北市長侯友宜昨赴金山、萬里區舉辦基層訪視座談，兩區都有里長建議要增設監視器，侯友宜說，金萬地區的治安不差，沒有必要為裝而裝，監視器裝多了，會侵害隱私，「這方面我是專家。」

昨天金山區各里提出二十五件建議案，包括台六十二線萬瑞快速道路增建高架路段延伸北海岸改善塞車、中角灣增建磺溪景觀跨橋促進觀光、金山不要成為核廢料最終貯存場等。萬里區則有七件建議案，包括自來水延管、野柳七甲尾增設防護網等。

消防局表示，每季召開的核安監督委員會，都一再向台電及原能會重申，新北市不能作為核廢料最終貯存場所，立場始終如一沒有改變，台電也一再承諾，不會讓新北市成為核廢料最終貯存場。

不過，金山重和里長賴蔡標說，核二廠不知道還要存在多久，台電一直不說何時要處理，希望市長侯友宜要再向中央反映，要趕快找個地方放核廢料。侯友宜說，很多案子都是要跟中央一起並肩作戰，或是跨局處的，都在努力進行。

會中也有里長建議在重要幹道增設監視器，過去在其他區座談時也有里長提出增設監視器的建議，侯友宜說，錄影監視系統是為了交通及治安，現在警方破案都靠監視器，若不裝會影響破案，就要裝，不過，不是到處裝，裝多了會侵害隱私，若真的有裝監視器的需求，會請警方現勘評估。

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