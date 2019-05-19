〈台北都會〉《基隆》克服清寒逆境 烏涵如獲總統教育獎

2019-05-19

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆原住民女孩烏涵如生活在低收拮据的家庭，她以樂觀的勇氣面對逆境，不但成績優異，是基隆市原住民朗讀賽常勝軍，也帶領排球校隊勇奪全市中小聯運排球錦標賽第一名，允文允武，獲得總統教育獎殊榮。

成績優異 原住民朗讀賽常勝軍

十五歲的烏涵如出生在阿美族家庭，她說，小時候家境不好，剛出生時家裡曾考慮把她送給鄰居當養女，母親堅決不肯，她第一次聽到這件事時心裡相當難過，不過也因為窮困的成長背景，讓她更加樂觀進取，「是爸媽的愛和溫暖造就了現在的我。」

就讀八斗高中國中部的烏涵如，把學校當成第二個家，擔任小老師協助同學在各科學習中解決各種疑難雜症，在助人中找到快樂；她品學兼優，勇奪原住民朗讀賽冠軍，還擔任排球校隊隊長，率隊拿下全市冠軍，取得進軍全國賽資格。

樂於助人 想當排球國手、教練

烏涵如雖出身低收入戶，她熱心服務、活潑開朗，成為學校的活躍人物，烏涵如說，「面對撞不破的高牆時，只要心念一轉，高牆背後可能是開闊的天空。」她的夢想是成為排球國手、教練，令父母驕傲，也期許未來回饋社會，幫助與她相同出身背景的學生，找到生命舞台。

基隆市政府教育處表示，今年總統教育獎國中組全國共推薦三百五十二名學生，有十八人獲獎，烏涵如五育兼備、樂於助人，七月五日將在總統府由蔡英文總統頒獎表揚。

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