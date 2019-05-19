〈台北都會〉《新北》青年住宅續約擬漲租金 6月審議

〔記者何玉華／新北報導〕新北市首波入住的青年住宅至今已超過兩年，市府委辦管理業者依合約規定，每兩年可檢討一次，提出調漲租金申請，城鄉局預計六月份召開住宅諮詢委員會審議。市議員王威元指出，業者提出的租金漲幅從六％到十一％不等，漲幅太大，他希望市府能考量民眾實際的生活負擔，不要漲價；城鄉局強調，會保障住戶的最大權益，也尊重委員會審定的結果。
六月下旬將公告租金
入住已滿兩年面臨續約的青年住宅包括三重一館、二館、三館共三二七戶，中和秀峰青年住宅八一六戶，而三峽北大廿八戶的青年住宅，也將在年底滿兩年。城鄉局指出，在尚未完成續約的空窗期，暫時先用原合約無條件延長，預計六月下旬會公告續約租金，公告後一個月調整價格，承租戶若不願意繼續承租，也會給予緩衝期。
業者申請漲幅6到11％
王威元指出，之前要求城鄉局提供業者申請漲價的市場行情估價報告，城鄉局卻提供租屋網的數據，其中中和漲幅五％、三重漲幅則高達十二％，相當不合理；他認為，新北市都會地區的租金行情都是連動的，不可能相差到兩倍；最終業者提出申請的漲幅從六％到十一％不等，他希望市府不要漲價，或是保障在市價的八折以內。
市府︰保障住戶最大權益
城鄉局長黃一平指出，合約要求找七家不動產估價，其中業者、市府各選三家，再加上公會估價，最後去掉最高與最低的金額，取中間值作為新年度的租金行情參考，經確認後，青年住宅一般戶的租金會依市場行情再打八折，弱勢戶則是六四折。
城鄉局指出，以相同格局，目前中和青年住宅每坪租金略低於三重，以弱勢戶套房型來說，中和每坪為六二○元，三重二館、三館則是每坪六四○元；城鄉局強調，租金的調漲會以保障住戶最大權益為考量，委員會中也會就漲幅訂出規範。