〈北部〉暴雨損農 竹縣三地納現金救助

2019-05-19

〔記者蔡孟尚、王駿杰／新竹報導〕前天暴雨造成新竹縣新豐鄉、湖口鄉、竹北市不少西瓜、洋香瓜、香瓜成了「泡水瓜」，農委會主委陳吉仲昨天下鄉勘災，當場確認瓜果受損程度超過現金救助標準，決定農委會今天就公告三地列為農業天然災害現金救助地區，讓公所從明天開始受理農民登記申請救助。

新豐、湖口、竹北 明起受理申請

陳吉仲由新竹縣長楊文科等地方人士陪同，到新豐鄉青埔村勘查受損瓜田，看到滿地瓜葉沾滿積水退後的泥沙，葉下瓜果日曬後開始腐爛，臉色凝重。

瓜農說，前天雨勢來得又大又快，加上當時漲潮，瓜田旁邊水圳來不及宣洩積水導致瓜田泡水超過四個小時，十天後即將採收的瓜果幾乎全毀。

「泡水瓜」損失逾百萬 西瓜最多

根據新竹縣政府的災情速報，這三項作物總損失一百二十九萬九千元，其中西瓜七十三萬五千元、洋香瓜四十四萬三千元、香瓜十二萬一千元，公所仍持續受理災情通報。

陳吉仲說，現勘瓜果受災程度絕對超過農業天然災害現金救助標準，為加快行政效率，農委會今天就會公告新豐、湖口、竹北為農業天然災害現金救助地區，公所在明天就可以受理農民申請救助，縣府與公所在損害查估部分只要確認品項正確，盡快協助農民提出申請。

陳吉仲說，西瓜現金救助額度為每公頃六萬元，洋香瓜、香瓜為每公頃七萬五千元，後續還有輔導農民復耕措施，包括補助微生物肥料、生物防治資材每公頃最高五千元，補助國產有機質肥每公頃使用六公噸補助一萬二千元。

竹市近三百戶淹水 救助從寬認定

前天的暴雨也造成新竹市西濱路一段沿線港北里、港南里近三百戶淹水，市長林智堅昨天第三度前往視察並慰問民眾。他表示，市府對於淹水救助將從寬認定，提供五千至兩萬元補助，可洽詢區公所里幹事。

林智堅說，除了協助民眾恢復家園，也將徵詢水利專家檢視新竹市水路，找出積、淹水原因，避免未來大雨造成災情。

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