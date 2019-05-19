〈北部〉《響應國際博物館日》桃園18場館免費逛 集章有禮還能抽獎

2019-05-19

〔記者許倬勛／中壢報導〕每年五月十八日是「國際博物館日」，桃園市今年首次參與響應，昨起至八月廿五日，只要參訪市內十八座城市故事館等場館，就有機會獲得文創小物及抽獎，也可趁此走讀城市每個角落。

可換文創小物 集15個章抽腳踏車

市府文化局指出，桃園市雖沒有國家級的博物館，但每個場館小而美、各有不同樣貌，非常「接地氣」。近年來許多博物館都在思考如何與時俱進，以不同形式吸引不同族群，像法國羅浮宮曾舉辦「密室逃脫」遊戲頗獲好評，便以此為發想設計「集章踩關」，把桃園市每個場館當作關卡，民眾只要持集章小冊造訪各館，集滿八個章可換故事館彩繪紙膠帶、十個章可換故事館書籤、十五個章可抽限量兩輛的摺疊腳踏車，鼓勵民眾踴躍參與。

十八場館分別是中平路故事館、中國家具博物館、桃園77藝文町、桃園土地公文化館、桃園市立大溪木藝生態博物館、桃園市兒童美術館、桃園市原住民族文化會館、桃園市新住民文化會館、桃園光影文化館、桃園孔廟、馬祖新眷村文創園區、新屋稻米故事館、龜山眷村故事館、壢小故事森林、憲光二村移民博物館、郭元益糕餅博物館、中壢五號倉庫藝文基地、南崁兒童藝術村。

中壢事件紀念館 年底將啟用

系列活動昨天於中壢區中平路故事館揭開序幕，市長鄭文燦說，城市故事館遍及全市、均免費入場，各館承載著當地的光陰故事，像「中壢三部曲」的中平路故事館、壢小故事森林，是透過修舊如舊方式，原汁原味保存老屋外觀、內部陳設，再透過文創轉換營運，賦予新的生命，今年底預計啟用的中壢警察日式宿舍群，將作為中壢事件的民主紀念館，納入中壢事件早期台灣民主運動的資料與影像，更顯其價值。

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