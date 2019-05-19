〈北部〉《桃園》航空城產專區 爭納入自貿港區

2019-05-19

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府推動航空城區段徵收計畫，繼完成地上物拆遷補償評點後，本月底將完成地價查估，明年底拆遷完畢，另針對「優先產專區」、「安置街廓、住宅」及「工廠安置土地」將優先進場整地、施工，工期從二○二一年到二○二三年底，預計從二○二四年開始全區施工、二○二六年底可全面完工，產專區土地也將爭取納入自由貿易港區範圍，發揮境內關外效益。

月底完成地價查估 明年底拆遷完畢

市長鄭文燦日前答詢市議員李光達質詢自由貿易港區發展願景時表示，目前行政院核定設置的自由貿易港區有「六港一空」，桃園為遠雄自由貿易港區，由於自貿區廠辦大樓不敷使用，遠雄目前尚在申請約十公頃的廠辦大樓，另市府也協助引進亞旭電腦、DHL、星宇航空等；此外，為滿足廠商需求，航空城計畫中將設置第二個一二○公頃的自由貿易港區，並持續爭取航空城產專區適用自貿港區規定，希望一期產專區約三四七公頃土地都能納入，發揮境內關外效益。

目前航空城計畫包含機場園區（蛋黃區）一四一五公頃，可取得產專區五十九．六八公頃，附近地區（蛋白區）一期一一八六公頃，可取得產專區二八七．六公頃，合計三四七．二八公頃，其中蛋白區一期正規劃優先產專區，未來由桃園航空城公司進行招商。

優先產專區 航空城公司負責招商

另航空城都市計畫預計十月報徵收計畫，明年四月展開徵收作業，明年底前完成所有拆遷作業，從二○二一年起三年內，優先開發「優先產專區」等計畫，其中「優先產專區」粗估有八十公頃土地，集中在機場捷運A11、A15站及埔心地區，由桃園航空城公司負責招商，預計二○二一年十月就可交由廠商興建廠房。

安置街廓、住宅、工廠 將陸續開發

「安置街廓」屬第二種住宅區、面積廿三公頃，規劃上儘量滿足原地原建計畫，基本上除大園區三石里、蘆竹區新莊里規模小無法設置外，其餘六里都設安置街廓，預估二○二二年三月交由地主開發；「安置住宅」屬第五種住宅區、面積約十公頃，將在機場捷運A11坑口站、A15大園站、A16橫山站等基地興建一一七○戶住宅，預計二○二一年七月將土地交給市府都市發展局興建；「工廠安置土地」則是乙種工業區，供原計畫區內工廠使用，這部分會保留卅公頃土地，二○二二年三月交由地主開發。

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