〈南部〉蔡英文跑台南 細數政績博感情

2019-05-18

〔記者王捷、萬于甄、洪瑞琴、劉婉君／台南報導〕總統蔡英文昨到北區勝安宮揭匾時說，她三年來做了許多總統不敢做的事，蔣介石曾想潛艦國造，只有她做到，她所做的事都是為了民眾福利、台灣主權，前三年她替台灣打基礎，接下來要替台灣蓋一棟很漂亮的房子，希望二○二○大家繼續支持她。

蔡英文昨參訪新化瓜瓜園地瓜生態故事館，參拜關廟「山西宮」、北區「勝安宮」公開行程外，私人行程還出席大內走馬瀨農場南市各級農會農業政策座談會、大內地方演講、在永康與四百位里長座談以及玉井拜票、接受台語廣播政論節目「台灣人俱樂部」訪問；在賴清德擔任市長的「執政故鄉」，蔡英文勤跑基層細數政績，和民眾博感情，不言可喻。

蔡英文說，年金改革非做不可，雖然會得罪一些人，但是為了國家財政一定要做，不能再等了；國家財政龐大負擔，如同未爆的不定時地雷，如果炸開了，國家財政就完了，決心推動改革過程中雖有困難，台灣的年金改革還是完成了，彰顯台灣是成熟民主社會之外，政府也用心做了許多溝通協調，儘量照顧軍公教權益。

蔡英文並表示，她上任三年來打好經濟發展基礎，每一季都有成長，稅收穩定，推動稅務改革，致力於賦稅公正公平性，收入少的人少繳稅，今年五月報稅，年收入四十萬元以下免繳稅，讓很多年輕人有感，「小英政府真的有在做事」。此外，鼓勵台商回台投資，預計投資可達到五千億。

蔡英文到勝安宮揭匾後，就問現場未滿四十歲的民眾，這次繳稅有沒有發現負擔減少？獲得熱烈掌聲，她說，這就是她做的稅改，很多人說她沒做事，但光是稅改，她在二○一六年與前行政院長林全研究，三年經過重重關卡，直到今年人民終於享受成果，這三年忍受批評與抹黑，但三年來做了以前總統不敢做的事。

蔡英文並說她看過了國造潛艦設計圖，未來潛艦終於可以國造；還會推動社會住宅，讓年輕人負擔得起租金、住得起好房子，她替台灣打基礎，之後要替台灣「起厝」，希望民眾二○二○繼續支持她。

對民進黨總統黨內初選，蔡英文指出，大家講話越難聽，以後團結就越困難，為了未來的團結，黨內重要的人講話要小心一點。

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