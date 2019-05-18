〈南部〉台南漁電共生審查 同陽案退回待補正

2019-05-18

〔記者楊金城／新營報導〕台南市「漁電共生」爭議一年多，支持與反對陣營最近各自動員，爭議發燒，市府昨天召開「養殖漁業經營結合綠能設施專區」劃設審查委員會審查同陽公司申請案，市議員陳昆和、方一峰和漁民在會前表達反對召開黑箱會議；審查會以申請資料待補正為由，退回同陽申請太陽光電設置案。

議員促訂出完善辦法再審查

陳昆和表示欣慰，強烈要求市府要先訂出符合台南地方特殊性的漁電共生審查辦法，才能再召開審查會。

綠能業者在台南市濱海北門、七股等地申請太陽光電案有六案，用地面積約七百五十公頃，其中同陽公司申請卅九．五公頃綠能專區。因塭主擬將魚塭高價租給綠能業者、排擠原來承租的養殖漁民，光電板對養殖水源是否造成污染也讓漁民疑慮，使得台南市漁電共生爭議不斷。

陳昆和、方一峰和七股沿海土地資源保護協會的養殖漁民昨在市府審查同陽「漁電共生」案前，表達抗議。陳昆和說，應優先考量養殖漁民生計，在尚未取得七股、將軍、北門等劃設範圍內養殖漁民、地主及養殖地租用者等多數人同意，政府提出安置保障等配套措施前，應暫緩漁電共生劃設專區審查會。

陳昆和、方一峰說，政府連劃設審查辦法都沒有，市議會也決議建議市府暫緩召開審查會，市府仍執意要開，到底在急什麼？連他問在哪裡召開，都被故意說在市區永華市政中心，結果是在新營民治市政中心。如果市府要強行通過業者綠能專區申請案，漁民絕對跟市府沒完沒了。

農業局副局長李建裕表示，去年八月以來綠能業者提出六件養殖漁業經營結合綠能設施專區申請案，都被市府退件，後來農委會召開全國會議訂出審查作業要點，但台南市的建議未完全納入，未來申請案一定要先取得地主、承租養殖漁民、面積七成以上才能同意推動。

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