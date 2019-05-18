〈南部〉台南無蜜損失慘 農委會專案補助養蜂砂糖

2019-05-18

〔記者楊金城／新營報導〕今年暖冬造成龍眼、荔枝等蜜源植物開花率不佳，蜜蜂無花蜜可採，導致台南市龍眼蜜產量不到往年一成，為讓蜜蜂生存，蜂農餵食砂糖，農委會將專案補助三分之一的砂糖費用給完成養蜂事實申報的蜂農，市府農 業局說，即日起蜂農可至戶籍或流動放養地點所在地的公所辦理養蜂事實申報登記。

今年龍眼蜜評鑑 停辦

此外，今年台南龍眼蜜評鑑也因無蜜而被迫停辦。台南市往年都在六月舉辦龍眼蜜評鑑，去年台南龍眼蜜產量有八十二萬公斤，農業局最近召開蜂蜜評鑑籌備會議，因蜂農表示龍眼蜜產量不足往年一成，且為維持蜜蜂的生存，只能使用不足一成的蜂蜜及砂糖當蜜蜂的食物，等於今年無龍眼蜜產量，農業局與蜂農開會後決定停辦龍眼蜜評鑑。

補助三分之一 蜂農快申報

農業局說，今年因全台蜂蜜銳減，農委會為協助蜂農降低成本，將專案補助蜂農餵食蜜蜂所需的砂糖費用三分之一額度。

台南市目前養蜂產銷班有十八班、一百三十三戶，箱數二萬二一九八箱，全台第一，即日起蜂農依農糧署訂定之「農民從事養蜂事實申報登記制度」，可到戶籍地或流動放養地點所在地的公所申報登記養蜂事實，待砂糖專案補助啟動就可申請；現已有廿一戶蜂農申報。

天然災害救助 擬增蜂群救助

農業局表示，農委會並研擬修正天然災害救助辦法，未來將新增「蜂群救助」項目，取消現行「蜂箱」救助每戶最高四萬九千元的天花板，農糧署及農業金融局將洽保險公司研議承辦養蜂產業保險，刷蜂機、搖蜜機等七種農機具納入今年農糧署小型農機具補助項目；透過這些措施，降低養蜂成本，保障養蜂產業。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法