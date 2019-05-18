〈南部〉社區活動中心伴唱機版權 黃偉哲：市府買單

2019-05-18

〔記者洪瑞琴／台南報導〕里社區活動中心老人家唱卡拉OK，因伴唱機歌曲涉及版權問題，地方擔心「拿麥克風唱歌會被抓去關」，為釐清疑慮，台南市長黃偉哲偕同市府團隊及南市里長聯誼會會長辜朝榮昨天宣示，市府已與業者洽談授權問題，並編列一○五萬元預算，未來由市府買單，業者不會提訴訟，老人家可以放心歡唱。

黃偉哲︰與業者洽談授權費

黃偉哲指出，著作權法在四月中修正後，因為部分定義不清楚，導致公益使用及營業使用有模糊地帶，造成民眾困擾，市府已與相關伴唱帶音樂業者聯繫，授權費直接與市府談，業者不必個別與歌唱班談，沒有民事問題，業者合法權益也獲得保障。此外，經濟部智慧財產局已與相關業者討論，業者同意不會提出刑事告訴。

盼立法院修法解決爭議

黃偉哲強調，正本清源之道，請智慧財產局能夠用修法方式，將公開播映及公益使用範圍界定清楚，讓長輩沒有後顧之憂。

民政局長顏振標說，與業者初步洽談，業者同意以優惠價格提供里社區活動中心播歌。

辜朝榮表示，地方里長向市府反映後，市長很用心，馬上幫忙處理，他會把這個好消息告知三十七區里長，可以放心在里社區活動中心唱歌。

市府法制處長陳月端指出，市府已建請智財局針對著作權法第五十五條做擴充解釋，但是修法才是最根本辦法，透過解釋可能會變來變去，呼籲立法院能盡快修法。

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