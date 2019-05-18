〈南部〉高雄秋冬校園禁運動會翻案 環團抗議

2019-05-18

〔記者蔡清華／高雄報導〕高市議會國民黨市議員吳利成昨質詢時，大讚韓國瑜市長上任後高雄「比較常看到藍天」，並且批評上屆議會決議秋冬校園禁辦運動會是因噎廢食，議會翻案廢除這項決議，引發環團抗議反對解禁，反空污聯盟說，學童運動呼吸量增好幾倍，秋冬空氣糟，確實不宜舉辦運動會。

為避免學生受PM2.5等懸浮微粒空污傷害，高雄市議會前年十二月由民進黨市議員張豐藤、陳信瑜提案經議會審查通過，決議要求教育局行文各校，每年十二月至隔年二月禁辦戶外運動會。

議會通過 解除戶外運動會禁令

議員吳利成昨天質詢時，大捧韓國瑜施政，從路平專案誇到空污防制，感覺讓高雄的空氣變好了，吳利成還批評上屆議會決議每年十二月至隔年二月，冬季校園禁辦運動會是因噎廢食，議長許崑源也跳出來說，空污嚴重本來就是市府該做的，上屆卻提這個奇怪的案，前天已有議員提案，議會決議通過解除這條禁令。

環團：運動呼吸量增 不應舉辦

針對秋冬校園禁辦運動會遭翻案解禁，環團地球公民基金會及南部反空污聯盟都不讚成解禁，反空污聯盟說，學童運動呼吸量增好幾倍，秋冬空氣糟，確實不宜舉辦運動會，建議可改做室內活動，也教育孩子重視空污防制。

議員捧空氣變好 環團打臉吹南風

針對吳利成大讚韓國瑜市長上任之後高雄「比較常看到藍天」說法，遭環團打臉：「天變藍是因吹南風吧！」反空污聯盟說，高雄進入春夏吹南風，空污自然有改善，如果拿這個當政績，太低估市民了。

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