〈南部〉怪中央不給高雄林園捷運規劃費 韓國瑜遭打臉

2019-05-18

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨在市議會抱怨中央對高雄不友善，連高雄捷運延伸林園的規劃費八百萬元都遲未核准？但民進黨高市議員韓賜村打臉韓國瑜，何不先動用預備金墊付、兌現選舉政見，韓國瑜豁然開朗，承諾五月就可設法調撥經費，儘速啟動捷運延伸林園前置作業。

綠議員：可先動用預備金墊付

韓國瑜進一步強調，林園捷運跟選舉無關，中央連八百萬元都不給，我們就自籌八百萬元，這個月底就準備好，他也請韓賜村跟林園大寮鄉親說明，市府對偏遠地區照顧跟選舉無關，這些本來就在做。

韓國瑜還透露，後續會到行政院會跟行政院長報告，約準備三到四個大案，以免讓政院覺得說高雄這個也要、那個也要，而捷運延伸林園就會在其中。

民進黨高市議員韓賜村昨指出，去年大選期間，小英總統與現任副閣揆陳其邁，都曾允諾林園鄉親要蓋捷運，但至今似乎沒感受到具體進度，當時韓國瑜也曾跟進表態，力挺林園捷運，希望韓國瑜能展現具體動作，兌現選舉政見，這樣子對未來參選總統會有幫助。

韓國瑜：本月撥經費 進行評估

韓賜村認為，韓國瑜答詢時抱怨中央連八百萬元規劃費都不給？他覺得很奇怪，因為市府可先動支預備金墊付，先做這些事情；韓國瑜與副市長商議後，當場承諾這個月就先調撥經費、早一步啟動林園捷運可行性評估。

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