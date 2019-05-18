〈南部〉鋪好一天就塌陷 高雄一場雨路平破功

2019-05-18

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市區一處剛鋪新柏油的馬路，隔天就因一場雨就發生塌陷，市府引以為傲的路平工程受到強烈質疑？

政績遭質疑 韓：箱涵有破洞造成

針對此事，市長韓國瑜昨天表示，研判是底下箱涵有洞，已要求相關單位針對所有箱涵破損重點處，於六月底前全面修復。地方人士也指出，其實路平是持續性工程，某些道路重鋪過後一定較好，不過仍有更多道路等待處理，相信市府務實推動道路工程。

六合、和平路口 15日雨後發生塌陷

這處坍陷在六合、和平路口，市府十四日完成鋪路，不料十五日一場雨過後即發生破洞，長約卅公分、寬約廿公分、深約七十公分。

工務局立即交管 啟動檢視並修復

工務局發現坍陷第一時間即進行交通管制，接著啟動檢視、修復工程，初步研判是下面箱涵出現破損？導致道路基礎流失進而陷落，工務局強調鋪路原料沒問題，後續將查清塌陷原因。

韓國瑜昨天指出，這條路是在八十多條新鋪道路的特案，一個特點是發現箱涵有破洞，相關單位立刻進行搶救，並且將搶救的重點回到最根本的箱涵問題。

他進一步說明，目前針對破損嚴重的箱涵，他已要求六月卅日前全部要先補修，否則大雨來的時候或是颱風天，簡直不得了。其中，大概有兩百卅六處箱涵是屬於比較重大，極其重大的約六十多處，破損箱涵要趕緊補起來，補起來後才能讓水順利流出去，路面才能維持平整。韓國瑜說，八十幾條路就發生這樣一個特例，代表箱涵的破洞，事實上是路平最大的殺手之一。

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