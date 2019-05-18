〈台北都會〉酒駕勞動役 北市議員建議增大體接送

2019-05-18

〔記者楊心慧、林家宇／台北報導〕根據台北市警察局統計，酒駕案件六時至十二時的日間酒駕比例逐年攀升，代表不少民眾在宿醉的情況下駕車；台北市目前針對酒駕勞動役，僅配合地檢署安排，以清潔殯儀館內公共區域為主，議員徐立信建議，應擴大酒駕者勞動服務範圍，像是進行身分不明的大體接送、從旁擔任禮儀師助理等，藉此讓酒駕者體會生離死別、達到教化目的。

北市警察局交通大隊昨日召開記者會指出，據統計，二○一六年至今年四月，六時至十二時的日間酒駕件數為一萬一○三二件，比率為全日取締總數的二十七．六九％。

進一步分析，二○一六年酒駕總件數為一萬二一七七件，日間酒駕二七九五件，占二十二．九五％、二○一七年總件數一萬一三三二件，日間酒駕二八五四件，占二十五．一九％、二○一八年總件數一萬二六九二件，日間酒駕四○六八件，占三十二．○五％，今年一至四月總件數三六二八件，日間酒駕一三一五件，占三十六．二五％。

警局表示，酒測值未達每公升Ｏ．二五毫克的比例逐年增加，○．二五以上相對逐年減少，○．五五以上案件減少幅度更明顯，顯示民眾即使飲酒後未立即駕車，卻在隔日酒精尚未完全代謝、宿醉情況下上路，仍屬酒駕行為。

徐立信表示，目前刑法針對酒駕雖提高處罰，最重刑期兩年，造成致死事故可處十年以下有期徒刑，但全台酒駕狀況依舊頻傳，主要是酒駕者常有僥倖心態，應改變酒駕者的認知。

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