〈台北都會〉《蓋五萬戶花四千億》議員諷柯文哲 公宅支票跳得好

2019-05-18

〔記者林家宇／台北報導〕台北市長柯文哲公宅政策不斷修正，最新版本為四萬四七○○戶「多元提供」。市議員羅智強質疑，市府所定義的公宅戶數包含租金補貼、包租代管，根本是數字灌水。北市議員游淑慧指出，按市府規劃，興建二萬一○○○戶公宅須投入總經費達一六○○億，其中八七○億須借貸，利息要二五七億，今年預計要借六十九億，若真要蓋五萬戶，得花四千億，諷刺地說「公宅支票跳得好」。

近5萬戶「多元提供」議員批灌水

游淑慧質疑，柯文哲原先提出「四年兩萬戶，八年五戶萬」，但她僅看過市府評估兩萬戶的經費，從未看過五萬戶的版本，是否早就知道五萬戶是不可能的目標？

都發局長︰8年5萬戶是目標、理想

都發局住宅企劃科長吳名秋表示，前四年確實是以兩萬戶為目標來進行，但興建公宅與土地取得有密切關聯，遂有針對市府公有地、國有土地做過通盤檢討。游淑慧認為，這代表市府從來沒有評估過五萬戶這個數字，但在住宅基金業務預算書當中，為何還是提到八年五萬戶？都發局長黃景茂解釋，八年五萬戶是一直以來的目標、理想，預算則是針對兩萬戶提出的數字。

游淑慧表示，柯文哲曾說要借一千億來蓋公宅，但從預算書來看，二萬一○○○戶的經費就超過一六○○億，其中八七○億要靠借貸，利息達二五七億，若要蓋五萬戶，等於得花四千億，超過北市債務餘額近三倍。

都發局︰僅編預算還未開始借貸

游淑慧說，柯四年自豪還債五四○億，連任後卻要狂借八七○億，加上土地若全被拿來蓋公宅，其他城市需求統統無地可用，諷刺地說「五萬戶跳票跳得好」。

對此，吳名秋原在議場回應，目前僅有編預算，還未開始借貸，今年編列借六十九億，時程至二○二三年。但他會後接受記者訪問時又補充，二○二三年借貸八七○億是一個計劃，是否借錢、借多少錢，要視該年工程進度而定，今年雖編列借款六十九億，但住宅基金的現金存量尚有約六十億，應該不用借錢。

羅智強批評，市府所定義的公宅戶數，包含租金補貼戶、包租代管戶、既有舊國宅、平宅、中繼住宅、婦女中途之家、老人住戶等，根本是數字灌水，現已完工之公宅數僅二五八七戶，市府卻稱成績斐然，讓他感到不解。

吳名秋回應，四萬四七○○戶「多元提供」的說法，是要向民眾說明，公宅的概念並非單指從無到有興建的實體建築，以國外的觀念而言，租金補貼等多元管道，也能達到與公宅相同目的，對難敵高租金、高房價的年輕人來說，同樣帶來幫助。

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