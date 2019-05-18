〈北部〉花蓮市新興路拓寬支線工程 封路改道

2019-05-18

〔記者游太郎／花蓮報導〕因應蘇花改全線通車後，花蓮市區將面臨車潮及交通阻塞窘境，被視為重要疏導路線的新興路拓寬工程，支線因牽涉到拆除花蓮高工宿舍及陸軍第二地區支援指揮部營舍，自即日起至明年六月一日將封路，將衝擊美崙地區前往花蓮車站的交通，花蓮市長魏嘉賢呼籲民眾配合改道。

即起至明年六月一日封路

新興路景觀改善及興闢工程去年四月動工，初步進行新興路與瑞美路口至新興路與尚志路口的主線工程，截至目前為止，施工進度為三十三．一七％，比預定進度二十四．九七％超前，但難度更高的支線工程，將封閉位花蓮高工及陸軍二支部間的道路，封閉日期從五月十五日起到明年六月一日止。

改善壅塞 支線將拓寬為25米

市長魏嘉賢指出，新興路支線是美崙地區與花蓮市區重要聯繫道路，但道路路寬僅有六公尺，常有車輛因交會發生碰撞事故及因會車等待造成道路壅塞，支線將拓寬為廿五公尺後，將可改善因道路狹窄限縮車流量形成交通壅塞情形外，也可因應未來蘇花改通車後，紓解部分通往市區的車流。

東工組主任黃銘弘表示，新興路拓寬及景觀改善工程，主要為銜接花蓮市尚志路與十六股大道兩大幹線，強化花蓮市東西向聯絡道路，及銜接台九線。原有路寬為六至八公尺道路，拓寬後為廿五公尺。

新興路工程金額為一億六千多萬元，施工區域包括主線道與支線道，主線道長度為九百九十六公尺，支線道由新興路起至中興路口止，長度為四百八十八公尺。

另外，陸軍二支部拆除的營舍位於支線拓寬道路，將由花蓮市公所執行「代拆代建」，經費六千一百萬元，去年十一月開工，將興建地上四層建築，預計今年十月完工。

花蓮市新興路景觀改善及興建工程 支線封閉路段及改道路線示意圖

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法