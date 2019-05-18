〈北部〉苗縣春遊補助執行不力 議員催促

2019-05-18

〔記者彭健禮／苗栗報導〕交通部觀光局推「春遊補助專案」，提供各縣市政府八百萬元額度攬客，不過苗栗縣執行率排名全台廿二縣市後段班，縣議員黎煥強要求縣府加把勁，讓「人進來，貨出去，苗栗發大財！」

縣府文化觀光局長林彥甫表示，縣府與在地觀光旅宿業者規劃豐富的行程，供遊客造訪體驗，也有召開記者會，將會加強網路等管道宣傳。

黎煥強於昨天總質詢，提出資料指出，苗栗縣與南投縣，都於四月一日開放春遊專案申請，但南投縣已全數執行完畢，苗栗縣卻僅使用八十九萬元，執行率為十一％。

黎煥強再舉與苗栗縣等級相近的雲林縣、嘉義縣市為例，雲嘉還是從五月一日才開放申請，也已全數執行完畢。「雲嘉的觀光條件不會比我們強！」黎煥強說，況且觀光遊憩是帶動地方經濟發展的推手之一，要求文觀局加把勁。

林彥甫說，交通部觀光局的春遊專案申請期限到六月卅日，文觀局會加強透過網路等管道，加強宣傳，有信心於期限截止前全數執行完畢。

林彥甫說，縣府與在地觀光旅宿業者規劃豐富的行程，也推出多重加碼，提供每月前一千名參與的旅客多項好禮，包含好玩卡產品、RailBike搭乘體驗票券及苗栗縣優質文創商品等，可上：https://miaolitravel.net查詢。

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