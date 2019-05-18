〈北部〉竹市中央商場 長桌市集今明登場

2019-05-18

〔記者洪美秀／竹市報導〕有七十多年歷史的新竹市中央商場，今、明兩天（十八、十九日）舉辦以手作、無毒農特產品和園藝為主的長桌市集，希望引進人潮，重新活化，再現生機。

中央商場形象商圈自治會長呂正祥說，中央商場是新竹市早期重要的百貨商場，採光好又挑高，擁有近一百四十家攤商，各類日常用品可以一次購足，逢年過節更是人聲鼎沸。

但隨著大型百貨公司開設，位在市中心蛋黃區，曾交易熱絡的中央商場逐漸沒落，不少攤商轉型或出走。

呂正祥說，他從小在商場長大， 能感受到父執輩對商場的情感，兩年前接下自治會長後認真思考如何讓商場活化再造。

呂正祥說，要活化就要先有人潮進來，因此和商家達成協議，今、明兩天上午九點到下午四點開辦「長桌市集」，免費提供六十個手作、烘焙及文創工作者擺攤。

商家謝福欽說，樂見「長桌市集」的開辦，期待透過市集活化商場，歡迎市民來充滿人情味的傳統商場體驗。

新竹市議員陳建名說，中央商場的條件不輸國外市集，走在高挑的商場內，就像沖繩那霸市的「國際通」，期許透過商圈自主活化，未來能加入公部門的資源，讓中央商場繁榮再現。

光復中學美食市集搶手

新竹市光復中學昨天辦理餐飲科成果展，推出美食市集，由學生製作十九種美食料理如蜜糖吐司、春捲和胡椒餅等，並限量一千份，讓人食指大動，吸引師生搶購，一開賣就秒殺。

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