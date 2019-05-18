〈北部〉苗市污水道施工 避開早市時間

2019-05-18

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市污水下水道建置工程，預計於六月進行南苗地區（建功街到信義街）一千八百多家戶接管作業，南苗市場攤商憂心工程影響生意；苗栗縣政府水利處表示，已與攤商協會代表溝通，將分區分段施工，施工時間調整為中午十二點到晚間十點，避開早市時間，近期將再與全體攤商說明。

南苗地區接管作業 下月進場

南苗市場為公有零售市場及周邊博愛街、米市街、文昌街等攤商組成的南苗攤販集中區，已有六十多年歷史，超過四百攤商，為苗栗市最大的傳統零售商區。

因為苗栗市污水下水道建置工程，將展開南苗地區用戶接管，攤商憂心工程進場後，道路整天施工，「生意也不用做了！」縣議員鄭碧玉於昨天總質詢，替攤商發聲，要求縣府於工程進行時，顧及民生權益。

分區分段作業 再與攤商說明

縣府水利處長楊明鐃說，南苗地區用戶接管工程，預計六月進場，已於十三日先行與攤商協會代表溝通，將採分區分段方式進行，施工時間也配合早市，調整為中午十二點到晚間十點，當天施工後，也會以鐵板覆蓋，將影響降至最低，近期將再與全體攤商說明。

水利處下水道科表示，苗栗市污水下水道工程，現已完成北苗、中苗地區約七千戶用戶接管，南苗地區（建功街到信義街）主幹管已推進完成，將展開用戶接管，約一千八百多戶，工期估計須五百廿五個日曆天，預計二○二一年中旬完工。

由於苗栗市污水下水道建置工程，於二○○九年起陸續展開，苗栗市道路也因工程，總是坑坑洞洞，民怨不斷，鄭碧玉也關心全市何時可完工？楊明鐃說，工程預計還需三年，施工期間造成不便，還請民眾多多包涵。

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