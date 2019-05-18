〈北部〉捷運三鶯線延伸八德可行報告 交通部拍板

2019-05-18

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府委託新北市政府辦理的「台北都會區大眾捷運系統三鶯線延伸桃園八德段暨周邊土地開發可行性研究報告書」，交通部昨天下午開會審議通過，後續將依審查意見，儘速修正報告書送行政院續審，希望年底獲行政院核定，二○二一年核定綜合規劃，並於綜合規劃核定後七年完工通車。

捷運三鶯線延伸八德段於二○一六年七月廿五日報交通部審議，交通部經六次審查後昨天審議通過，該延伸段全長三．九公里，設置兩站，路線起點在三鶯線LB12鶯桃福德站，終點為LB14站與捷運綠線G04大湳站銜接，計畫總經費約一一六．四一億元，中央補助五十．八五億元，桃市分攤六十五．五六億元，自償率卅．○七％。

市府捷運工程局長陳文德表示，三鶯線LB14站與捷運綠線G04站未來會在地下轉乘，採捷運綠線在上、三鶯線延伸八德段在下的規劃配置，屆時北桃生活圈將更緊密結合。

陳文德表示，針對交通部所提的審查意見，市府將全力配合，儘速修正捷運三鶯線延伸八德段可行性研究報告書送交通部轉行政院續審，爭取行政院於今年底核定可行性研究報告，綜合規劃於二○二一年核定，搭配捷運三鶯線施工，於綜合規劃核定後七年完工通車，屆時綠線捷運也完工通車，讓民眾轉乘更為方便。

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