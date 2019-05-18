〈北部〉《桃園》356處有屋簷候車亭禁菸 11月起開罰

2019-05-18

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕為了營造無菸候車環境、降低室外公共場所二手菸危害，桃園市政府五月起在全市三五六處具有屋簷的公車站候車亭，實施「公車站候車亭全面禁菸」政策，宣導期六個月，市府衛生局表示，十一月起於公車站候車亭吸菸者，將依「菸害防制法」第十五條規定，處以二千元至一萬元罰鍰，提醒癮君子勿以身試法，共同維護民眾不吸二手菸的權利。

最高罰萬元 先貼醒目標示宣導

衛生局長王文彥表示，依衛生福利部國民健康署調查統計，桃園市成人室外公共場所二手菸暴露率，由二○一三年的五十四．八％降至二○一八年的四十四．三％，且低於全國二○一八年的四十五．六％，但為更加強菸害防制及減少民眾遭受二手菸危害，衛生局從五月起將全市三五六處具有屋簷的公車站候車亭列為無菸候車站，宣導期間會張貼醒目禁菸標示，及加強禁菸場域勸導，讓民眾了解公車站已納入禁菸區，十一月起對違規者開罰。

將有志工巡查 民眾可電話檢舉

衛生局表示，查緝違規方式有三種，十一月起菸害防制志工及委外輔導員會定期巡查及宣導，針對人潮較多的候車亭加強巡查頻率，若發現吸菸者將通報衛生局派員前往稽查並依法開罰；若民眾發現有人在禁菸候車亭內吸菸，可撥打菸害申訴專線0800-531531或市民專線1999，無須提供影片，衛生局派員前往稽查後，如查獲吸菸者將依法開罰；另會與警察局合作，如查獲於禁菸候車亭違規吸菸者，可移送衛生局裁處。

衛生局表示，吸菸有害健康，也危害身邊家人，民眾可利用桃園市二代戒菸合約醫療院所，或戒菸免費專線0800-636363，由專人幫助脫離菸癮，相關資訊可上衛生局無菸網站（http://dph.tycg.gov.tw/nosmoking/）查詢。

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