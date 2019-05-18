〈北部〉雨災農損近90公頃 西瓜最受傷

2019-05-18

〔記者許倬勛、謝武雄／桃園報導〕桃園市昨天降下豪大雨，新屋區大坡、笨港國小因大雨灌進校園，不僅操場成水池、走道成河，連教室課桌椅都泡在水中，校方緊急宣布停課，此外，各公所通報農業損失面積達八十九．五三公頃，新屋區就有四十多公頃，鄭文燦昨天下午也前往新屋區勘災。

鄭文燦表示，大坡、笨港兩校因排水設計容量不夠造成淹水，災後會就排水設施、校舍安全結構檢討，並調查電器損害狀況，視情況修補或更新，至於農業損失部分則由各公所提報，為了防止延遲性災害，七天內都可以補報。

根據市府農業局統計，目前各公所通報農業損失面積達八十九．五三公頃，農損作物包含甘藷、芝麻、西瓜、哈蜜瓜、香瓜、不結球白菜、蕹菜、冬瓜等，以西瓜災損最為嚴重，受害面積達四十八．一三公頃，其中觀音區種植面積卅公頃、新屋區十二公頃、蘆竹區四．六三公頃、楊梅區一．五公頃；其次為哈蜜瓜十．一五公頃，集中在新屋區、面積達十公頃，楊梅區只有○．一五公頃。

農業局表示，農損通報必須是損害程度超過五％、面積達一公頃以上，依照過往經驗，西瓜、哈蜜瓜、香瓜等傍地而生的作物，由於仍泡在水中、腐壞機率頗高，預估下週開始才是農損通報高峰期。

另外，豪大雨也導致交通事故頻傳，昨凌晨四點，羅姓男子駕駛賓士轎車行經中壢區龍慈路，疑因大雨視線不良加上精神不濟，失控連撞四輛車，其中兩輛分別翻覆、車尾半毀，車行粗估包含肇事賓士車在內的維修費近百萬，讓駕駛心痛不已。

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