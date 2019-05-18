〈北部〉急降雨宣洩不及 桃園沿海地區淹大水

2019-05-18

〔記者謝武雄、許倬勛／桃園報導〕桃園市昨天凌晨三點開始降下豪大雨，雨勢直到下午才停歇，各地都出現淹水情形，其中又以沿海地區最為嚴重，尤其新屋區最大時雨量達九十三毫米、十二小時累積雨量四○一毫米，犁頭洲地區一度成了水鄉澤國，新屋區議員邱佳亮也提出緊急質詢，呼籲市府啟動救災機制；市長鄭文燦表示，沿海地區淹水主因是急降雨，水務局、區公所已密切注意各地災情，至於農損部分未來會從寬認定。

新屋時雨量93毫米 雨水道只容50毫米

水務局長劉振宇表示，昨天降雨量集中在新屋、觀音、楊梅、大園、中壢、平鎮區等地，由於雨水下水道承受最大降雨量為五十毫米，新屋區時雨量達九十三毫米，造成雨勢宣洩不及而淹水。

堤潰橋封電桿倒 上百處淹水成災

水務局統計各地災情，其中龜山區忠義路、幸福里一帶有土石崩落；八德區西波渠出現部分潰堤情形；大園區北港里潮音二路牛頭橋、溪海里溪州路李仔溪崁橋，因河川水位達警戒而封閉橋梁；龜山區頂湖二街、大園區中山南路則有路樹倒塌情形；龜山區華亞三路、振興路口電桿倒塌；新屋、八德、中壢、蘆竹、大園、觀音等地，總計有一百多處出現道路、房屋淹水情形，中壢區環南路、中山東路淹水達半個輪胎深，新屋區民族路六段黃泥水湧上路面，沿線商家叫苦連天，緊急向公所領取沙包堆置門口，新屋區犁頭洲一度成了水鄉澤國。

新屋區犁頭洲泡湯 永安漁港綠隧毀

邱佳亮說，新屋區包含頭洲、清華等里及大坡、笨港國小都出現淹水情形，尤其永安漁港綠色隧道幾乎全毀，請市府全面檢討排水設施並啟動救災機制。

市府：道路排水設計研擬改善

鄭文燦表示，昨天沿海地區出現急降雨，現有排水系統無法宣洩，才會出現淹水情形，會要求水務局、區公所趁此檢驗排水系統功能，全面加以補強，而永安漁港綠色隧道屬保安林地，會和林務局協商開闢排水溝的可行性；水務局表示，新屋區時雨量達九十三毫米，已達十年一次的降雨頻率，目前道路排水設計為兩年一次的降雨頻率，災後將逐件派員調查，研擬改善對策。

喝到飽 石門水庫蓄水率破9成

不過，受到雷雨發威影響，經濟部水利署北區水資源局指出，截至昨晚六點，石門水庫累積雨量達一百毫米，水位二四三．五二公尺，距離滿水位僅剩一公尺多，蓄水率也達九十三．五％。

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