〈中部〉東興路貫通 南屯直達南區免繞道

2019-05-18

〔記者蘇金鳳／台中報導〕位於十三期市地重劃區從三民西路至建國北路的東興路十七日通車，民眾不管從南屯或從南區走東興路，皆可直通，可望紓解附近的車流，更貫穿了市區內的北區及南區，建立市區更方便的路網。

三民西路至建國北路的東興路通車典禮，市長盧秀燕與市議員何敏誠、何文海、李中、邱素貞、劉士州、羅廷瑋及地政局長吳存金、財政局長羅仙法等人均到場祭拜祈福，祈求通車順利平安。

三民西路至建國北路段打通

東興路是市區重要道路，過去民眾從南屯走東興路到三民西路，或者是從南區走到建國北路便不通，因此要繞道而行。

但東興路全段開通後，可讓南屯區的民眾直通南區，甚至可到烏日高鐵站；從南區往南屯方向，則直通台灣大道，接到漢口路及科博館，過去因此路段未通，民眾尖峰時間就要多繞十五分鐘，平時要七到十分鐘。

全長645公尺 提前半年通車

盧秀燕表示，二月進行建國北路另一側東興路打通的通車典禮時，就有議員反映，東興路目前只剩下建國北路到三民西路不到一公里路段未通，希望市府儘快辦理通車，方便民眾往返。由於此路段屬於十三期市地重劃，盧秀燕便請地政局評估，地政局同意先行開闢，經費也來自重建基金，昨天提早半年通車。

銜接北區 南連接至高鐵站

吳存金表示，東興路從三民西路至建國北路段，全長六四五公尺，寬二十米，通車後連接南屯區及南區，使東興路北至台灣大道連通漢口路一段，等於銜接到北區，南接到南區中山附醫、工學路，大慶火車站，甚至烏日高鐵站，不但方便民眾就醫及搭乘火車及高鐵，也造福中山醫大學生。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法