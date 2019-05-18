〈中部〉彰化戰備道戰機起降 空拍機別來亂

2019-05-18

〔記者顏宏駿／彰化報導〕睽違十二年，國軍戰機五月廿八日清晨將在國道一號「彰化戰備道」起降，目前標線設施已經完成，警方各項部署也展開，操演時間訂六點十五分至七點三十五分。由於跑道長逾兩公里，範圍過大，現場並無特定看台，警方表示，民眾可選擇安全、空曠的地區觀看戰機起降，千萬不要使用無人空拍機拍攝，若被發現，將依法當場告發。

查獲立即告發 罰款恐30萬起跳

配合這次戰機起降操演，彰化警力大動員，將進行平面道路管制，近幾年無人機危及飛安，也讓警方提高警覺。國道警察第三隊表示，國內已有多件空拍機誤闖禁航區開罰的案例，每件罰款都是三十萬元起跳，國軍戰機操演當天，警力部署週延，一旦發現無人機立即取締告發。

國道警方表示，操演過程雖公開，但現場未特別設置觀眾看台，民眾可選擇空曠安全的地方觀看，惟緊鄰國道兩側產業道路有管制，請民眾注意。

5/28清晨操演 管制期4天3階段

依往年經驗，要看軍機衝場，除非找到制高點，但目前國道週邊制高點，已被軍事迷及攝影迷提前卡位，甚至有人僱用堆高平台車。民眾可選擇跑道週邊道路或空曠的學校操場觀看。

國道警察也提醒民眾，戰機操演於五月廿八日清晨登場，但因跑道相關設、佈置須提前佈設及善後，管制期橫跨四天共三階段。第一階段（南下車道管制），從廿六日晚間十點至翌日清晨六點。第二階段（南北雙向管制），從廿七日晚間十點至翌日中午十二點。第三階段（南下車道管制），從廿八日晚間十點至翌日清晨六點。至於管制範圍，將從彰化交流道至員林交流道（含埔鹽系統交流道）。

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