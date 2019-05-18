〈中部〉嘉義兩對同志 將辦結婚登記

2019-05-18

〔記者陳璟民、王善嬿、林國賢／連線報導〕立法院昨天三讀通過行政院所提「司法院釋字第七四八號解釋施行法」，是我國婚姻平權、人權保障重大里程碑，嘉義縣、市迄昨各有一對女同志，分別預約於本月廿四、廿五日到戶政事務所依此專法辦理結婚登記；雲林縣尚無人預約。

嘉縣府民政處長楊健人表示，縣轄四大戶政事務所都將依法、秉持平常心受理當事人申請，尊重其意願並配合其需求，協助完成結婚登記手續及給予祝福。

嘉義縣市 各有一對女同志預約

按嘉縣府民政處統計，政府開放同性伴侶註記服務以來，全縣最高曾有二十五對註記，目前僅剩二十對，為女性十七對、男性三對，其中一對女同志預約於廿四日辦理結婚登記。

嘉市府民政處長劉美鳳說，全市現有三十八對同性伴侶註記的民眾，為女同志卅一對、男同志七對，目前有一對女同志預約廿五日登記結婚，她們之前並無伴侶註記。

無人預約 雲縣府允依法行政

雲林縣民政處人員表示，經過調查，各戶政事務所廿四日尚無人預約同性結婚登記，但縣內各戶政事務所人員都採尊重與服務態度，當天只要有民眾前往登記，會依平常心協助民眾完成相關手續；縣長張麗善表示，尊重民主機制決議，尊重每個人選擇，縣府會依法行政。

「島呼冊店」成員林詩涵、挺同團體「諸羅部屋」專員張志翔等約六十人，昨包車到立法院外關注法案審議。

「這真是歷史性的一刻。」林詩涵說，台北昨天上午風大雨大，下午逐漸放晴，正如同志爭取婚姻平權過程，經歷被不諒解、歧視等風雨，終於等到天晴，台灣是全亞洲第一個通過同性婚姻的國家，她為此感到很驕傲、光榮，不過，她將持續推動跨國同性婚姻。張志翔表示，本身是異性戀，但認為每一個人都是人，都應享受相同的婚姻權利。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法