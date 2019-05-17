〈南部〉區別外地貨 白河蓮子推產地標章

2019-05-17

〔記者王涵平／新營報導〕白河蓮子開始採收，進口蓮子或外地蓮子低價搶進，南市農業局昨籲消費者認明產地團體標章，才能買到白河在地蓮子、蓮藕粉。

南市農業局昨邀白河區公所、白河區農會召開記者會，農業局指出，台南市蓮子、蓮藕栽培面積約三百六十六公頃，為全國之冠，占全國栽培面積五成，其中以白河區為主要產區，栽培面積約二百五十公頃。

方便消費者辨明選購

由於白河蓮子品質素有口碑，每到產季，來自其他地區及進口產品仿冒白河農產品低價競爭，農業局昨日推白河蓮子、蓮藕粉產地團體標章，讓消費者容易辨明選購，加強消費者對白河蓮子、蓮藕粉認知，以區隔產品標示，凸顯在地產品特色。

農業局表示，為避免業者以其他地區及進口蓮子、仿冒蓮藕粉混淆白河在地農特產市場與行銷通路，影響蓮農收益，輔導蓮農印製通過商標註冊產地團體商標標章之蓮子及蓮藕粉防偽標籤，以確保蓮農收益。

進口乾燥 本地新鮮有濕度

蓮農表示，購買白河蓮子最好選擇連膜帶芯的蓮子，保證新鮮，保持濕度是進口乾燥蓮子絕對無法達到的，且蓮膜、蓮心有益心血管，更加養生。

蓮藕粉產季則在年底，判斷方式包括價錢高低，其次為顏色，真正的藕粉是灰白色，假藕粉呈現粉紅色，再者為外觀形狀，真正的藕粉多為一片一片，假藕粉則多呈粉狀。

今年白河蓮花季活動將於十八日登場，白河區長蕭福清表示，前往白河一遊可採購在地新鮮蓮子、蓮藕粉產品，品嚐當季現採蓮子、蓮藕粉料理。

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