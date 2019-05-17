〈南部〉暌違36年 《寶島長春圖卷》再現台南

2019-05-17

〔記者劉婉君／台南報導〕台灣現存最長集體創作作品《寶島長春圖卷》，在塵封廿四年後，廿五日起將於台南市美術館一館，再現寶島風華。館方昨天舉行開箱儀式，隨即著手佈展，這幅全長六十六公尺的巨作，將首度以三百六十度環繞方式，全景展出。

《寶島長春圖卷》的創作，由國立歷史博物館前館長何浩天於一九八一年發起，集結黃君璧、張大千、張穀年、胡克敏、李奇茂、范伯洪、羅芳、蘇峰男、羅振賢、蔡友等十位水墨畫家，花費近半年完成，當時還出動空軍拍攝台灣的地形地貌，畫家們也到全台各地寫生，合力完成創作，作品曾在全台巡迴，也曾到南韓、比利時、馬來西亞等國展出，一九八三年曾於台南市體育館（今南美館二館）展示，此次將是暌違卅六年後，再訪台南。

而《寶島長春圖卷》上一次展出，已是一九九五年在高雄市文化中心，距今也有廿四年。

南美館長潘襎表示，幾十年來，《寶島長春圖卷》在國外展出的時間比台灣還長，但以往都是沿著展覽空間既有的牆面，以蜿蜒曲折的方式呈現，此次則將在南美館一館三百六十度的圓弧形展牆，以環繞式全景展示，讓民眾可以完整地欣賞，並從中審視今天的台灣與一九八○年代畫家筆下的寶島風貌有何不同。

《寶島長春圖卷》特展於五月廿五日至九月廿四日，在南美館一館二樓展出。

還想看更多新聞嗎？現在用ＡＰＰ看新聞還能抽獎；

點我下載APP 按我看活動辦法