〈南部〉台南捷運紅線規劃費墊付案復活 議會同意審查

2019-05-17

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南捷運規劃費墊付案，其中紅線、綠線原本遭程序委員會退回，經議員連署爭取提送昨日議會大會重新審議，朝野議員支持與反對意見攻防後，主持大會的議長郭信良裁決紅線可行性研究案送聯席會審議，綠線綜合規劃案退回，建議下次定期會再審，「折衷」結果獲得在場議員認同，市長黃偉哲則表示尊重議會決定。

藍線、紅線過關 進入大會聯審

市府提送台南捷運規劃費墊付案，先前程序委員會已通過第一期藍線綜合規劃四千二百萬元及其延伸線可行性研究費一千二百萬元，加上昨日的紅線可行性研究，有藍、紅二路線過關送進大會聯審，綠線確定在這次大會被「當掉」。

台南捷運綠線和紅線規劃墊付案，因上週市議會程序委員「卡關」未過，包括國民黨議員林美燕及民進黨議員李啟維、呂維胤公開發聲，指安平、南區需要捷運，因此聯合提案並獲得六位議員連署，得以進入昨日大會討論爭取翻盤機會。

議員支持看法，台南捷運是公共建設，民眾只是對路線有疑慮，目前先讓規劃費墊付案通過，才能好好討論未來路線如何規劃，若以「不賺錢就不建設」的思維來看大眾交通運輸問題，城市發展豈不是停滯不前。

反對議員則主張，反對台南捷運不是反對建設，民代要做好市政預算把關，以免債留子孫，以台南人口成長有限，眼前又有高雄捷運虧錢例子，台南是否需要蓋捷運值得思考。也有議員認為台南捷運銜接高雄將造成台南被邊緣化危機。此外，議會委託成功大學都市計畫系進行台南市民對捷運民調，結果七十一％有意願搭乘捷運；但台南捷運高達八百億元經費，南市需負擔四百億元，有四十二．四％不接受，四十．七％不同意議會通過一億二千萬元先期規劃費，這份民調也在現場發送議員們參考。

綠線遭退回 無法在本次議會審查

由於議員支持與不支持發言都有，議長郭信良最後裁決綠線五千萬元規劃費墊付案退回，市府下次定期會再提送審議，紅線一千二百萬元可行性研究費墊付案送聯席會審查。

台南先進運輸系統優先路網圖

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