〈南部〉墾丁陸蟹長城暫停 回歸人力護蟹

2019-05-17

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕每年農曆六至十月的屏東墾丁陸蟹繁殖高峰，墾管處及公路總局近年在學者建議下採用帆布「陸蟹長城」，引導陸蟹由涵道通過，卻發現陸蟹不如想像中受控制，常來不及到海邊就急產，今年暫時回歸人力護蟹，並研究封路時段增減，以保護陸蟹媽媽。

清大教授曾晴賢前年在恆春半島港口村及香蕉灣路段，規劃數公里帆布「綠色高牆」，引導陸蟹進入廊道（涵洞）過馬路，搭配「繩梯」防路殺（汽機車輾斃），香蕉灣地區毛足圓軸蟹路殺率，曾大幅下降至一．二二％。

不過，根據墾管處保育人員及護蟹志工觀察，發現許多陸蟹被帆布阻隔後，雖然不會隨意越過，陸蟹獨特導航機制無法順利被引導，形成「迷航」狀態，沿著帆布到處遊走，部分進入涵洞的陸蟹媽媽，甚至因為時間因素，被迫抱卵釋幼在溝渠形同死胎。墾管處今年採取大量護蟹志工，用人力協助陸蟹媽媽過馬路。

對於墾管處的決定，曾晴賢感嘆，其實防「路殺」基本保護原則不變，只要細部地方做更細膩的措施，讓生態廊道更暢通就可以了。

「護蟹過馬路」今年仍選在農曆六至九月的月圓日前後，針對香蕉灣、砂島路段護蟹交通管制，保育人士建議適度延長封路時間，墾管處正蒐集各方意見。

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