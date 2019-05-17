〈南部〉屏大校徽百萬授權金 原創設計師捐公益

2019-05-17

〔記者羅欣貞／屏東報導〕國立屏東大學校徽今年一月爆發抄襲爭議，歷經四個月討論協調，昨天由屏大校長古源光與原創設計師楊佳璋簽署合約，屏大以一百萬元取得原設計圖的授權讓與，讓沿用四年多的「大武驕陽」校徽取得正當性；楊佳璋也隨即將這筆錢全數捐予屏縣啟智協進會、屏縣失智症服務協會、屏東基督教勝利之家等機構。

沿用四年多 大武驕陽取得正當性

捐贈儀式昨天在屏東大學舉行，校長古源光率學校主管、校友、學生代表出席，樺致形象設計公司創意總監楊佳璋設計師以及雙方律師代表均到場。

校長向設計師楊佳璋鞠躬道歉

古源光除了向設計師楊佳璋鞠躬道歉，也公開向屏大學生、家長、校友和社會大眾說抱歉；他強調事發後即鼓起勇氣致電楊佳璋，得到的答覆是「會向學校求償，但所得會全數捐給在地弱勢團體」，這讓他有勇氣秉持初衷，繼續處理後續事宜，學校也得以於三月的臨時校務會議決議續用校徽。

楊佳璋說，事件發生至今心情有許多起伏，一般人認為，學校只要把校徽撤掉、重新設計就好了，大眾可能不到兩年就忘了這件事，但古校長選擇走一條最難走的路，強調歷史不應被抹去，而應被彰顯其重要性，甚至寫入屏東大學的校史，他很敬佩這樣的教育家，他支持學校的做法。

涉侵權案的老師被停聘

至於涉侵權案的許姓老師已由屏大召開三級教評會審議，做出停聘處分，目前函報教育部核定中。

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