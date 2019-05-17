〈南部〉東中5人個申學醫 離島偏鄉添生力軍

2019-05-17

〔記者黃明堂／台東報導〕大學個人申請昨天放榜，因離島偏鄉醫事人員不足的問題受到關注，台東高中破天荒一口氣有五人上大學醫學系或牙醫系，學成之後，將成為離島或原住民地區醫療生力軍。

透過醫事人員養成計畫名額上榜

台東高中有林琮淳、陳禹燁、林雅各上義守大學醫學系，林大至、許沁林上高雄醫學大學牙醫學系，五人都是透過醫事人員養成計畫的綠島鄉或原住民名額上榜。

東中表示，今年媒體報導離島醫療人員不足的問題，受到政府關注，在醫事人員養成計畫增加名額，所以東中前所未有，一次五人上榜醫學相關科系。他們將公費就讀，依規定須回離島或原住民地區服務，服務年限與就讀學校所訂之修業年限相同。

學成須回離島或原住民地區服務

許沁林出生於金峰鄉排灣部落，媽媽在醫院當護理長，所以從小萌生醫療志業，進入高中也一直以醫學系為目標，雖然被冠上原住民的弱勢族群標籤，但更懂努力，在校成積維持在校排六％。他說，從小就有氣喘，但部落沒診所，自身就醫不便，立志成為照顧偏鄉的醫生。

除了這五人，東中體育班也有不錯表現，田浩上台中教育大學體育學系、謝宥霖上台體大體育學系、許恩予上台北教育大學體育學系，三人未來志向都是當老師或教練，體育班視障生唐碩甫如願上榜文化大學法律學系法學組。原住民藝能班謝廷昊以排灣族歌謠受青睬，上榜台東大學音樂系。家境弱勢的陳俊嘉上交通大學。

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