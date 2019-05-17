〈台北都會〉魚市中繼市場用二備金挨批 柯文哲︰撤回

2019-05-17

〔記者蔡亞樺、郭安家／台北報導〕台北市政府推動第一果菜市場及魚類市場改建工程，其中魚市堤外中繼市場新增冷凍設備，市府動用第二預備金二．七五億元，上週送入台北市議會備查，議員發現此事，痛批市府規避議會審查，柯文哲昨表示將撤回二備金，改以追加預算方式辦理，希望議會支持。此舉等於柯宣示不追加工程預算的諾言儼然破功。

改追加預算 柯「不追加」承諾破功

柯文哲昨早赴台北市議會進行專案報告，針對各大市場改建、捷運環狀線等工程案進度做報告。市府日前針對魚市中繼地點改建，決定動用二備金二．七五億元購置冷凍設備，議員發現九．六五億元二備金是「救命錢」，柯卻一次動用近三分之一買設備，十分不滿，議長陳錦祥裁示先保留預算。

柯文哲昨在報告時表示，第一果菜市場以及魚類市場改建案規劃長達近廿年，地方也有所期待，他希望今年主體工程可以開工，市府也會撤回二備金二．七五億元，改以追加預算的方式辦理，希望議會支持。

議員︰柯前天遊說支持 竟朝令夕改

不過，民進黨市議員張茂楠質詢指出，柯文哲前天才與議會民進黨團會面，遊說支持動用九．六五億元中的二．七五億元預備金，距離昨早專案報告不到廿四小時，竟然朝令夕改，叫民進黨如何支持？痛批柯病急亂投醫，應做好準備再與議會報告。

民進黨市議員李建昌則表示，民進黨未杯葛重大政策，但坦言若柯要動支二備金，恐引發議會不滿，將二備金砍剩五億元，並問柯為何政策改變？

柯︰最後政策決定是副市長鄧家基

柯文哲回應，「我們會改進」，並說明是因為在蒐集大家的意見，重點是不要延誤時程，最後政策決定是副市長鄧家基負責，鄧一直穿梭聯絡所有議員，議員周威佑講不要用二備金，他就想說算了，才決定改用追加預算。

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