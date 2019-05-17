〈台北都會〉淡海新市鎮自駕巴士 年底上路測試

2019-05-17

〔記者何玉華／新北報導〕新北市交通局規劃在淡海新市鎮行駛無人巴士，接駁民眾到淡海輕軌周邊景點的「自動巴士運轉計畫」，日前已獲交通部核定，交通局局長鍾鳴時說，這是全國第一個將自動駕駛電動巴士導入公共運輸系統接駁的測試運行計畫，預計今年底上路測試，明年就可以開放民眾搭乘。

鍾鳴時表示，希望結合新興科技與綠能運輸系統，發展符合未來趨勢的新型智慧運輸系統，提升淡海新市鎮地區的大眾運輸路網。

往返輕軌崁頂站至淡海美麗新廣場

交通局綜合規劃科長陳建成補充，自動駕駛電動巴士系統測試運行計畫，往返於淡海輕軌崁頂站至淡海美麗新廣場，單程約六百公尺，並配合輕軌系統提供運輸服務。目前正在擬定招標文件，希望能在六、七月完成招標。

明年開放民眾搭乘體驗

陳建成指出，招標完成後，今年底前先建置環境監測系統、路側設備等硬體設施，並與交控中心連結，進行為期一個月的測試，預計明年配合輕軌發車時刻，進行六個月的測試運行，並開放民眾搭乘體驗。

他強調，這是一個兩年期的測試計畫，若班距、運行等都具穩定性、可靠度，未來不排除從線形向外擴展成路網；而透過票證系統蒐集搭乘人數及運行時間等數據，也能了解民眾對自動駕駛巴士系統的接受度，及評估自動駕駛巴士的技術發展，調整推動方向。

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