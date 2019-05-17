〈北部〉《立委初選風波》 國民黨花縣黨部主委 被停權

2019-05-17

〔記者游太郎、施曉光／綜合報導〕國民黨中央因花蓮縣立委黨內初選風波不斷，昨天將縣黨部主委鄒永宏處停權，即日起生效，這也是國民黨創黨百餘年以來首度對由黨員直選產生的地方黨部主委動用黨紀大刀，由於鄒永宏被停權，也就被暫停主委職務，黨中央近日將指派代理主委前往花蓮縣黨部整頓後續事宜；鄒永宏不滿表示，他只是將縣委員會決議送中央，錯在那裡？中央違反行政程序遲不回應，將比照王金平遭開除黨籍前例，向法院提起保留黨權的假處分。

國民黨中央考紀會昨天做出處分，指上月廿九日發文通知鄒永宏，應於本月三日出席考紀會，針對花蓮縣委員會決定自行暫緩中央對於花蓮縣立委提名作業時程決議，及藉花蓮縣考紀會名義，違反職權調動書記長胡慧君等事提出說明。經多次聯繫及展延期限，鄒永宏拒絕前來考紀會說明，僅由花蓮縣委員會提供書面資料，考紀會視同鄒永宏放棄相關權利，先暫停黨權，並待考紀會後續調查審議後，再作最後處分決定。

鄒永宏獲悉後相當不滿，表示他是縣黨部主委，將委員會決議向中央反映，「有那麼嚴重嗎？」且縣黨部連寄兩份公文，但中央都沒回應。至於調動書記長，則是基於愛護之心，讓她不要處在風暴中心，對她來說反而是好事。

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