〈北部〉為兒少發聲 花女蔡佳陵上成大法律系

2019-05-17

〔記者王峻祺／花蓮報導〕全台兒虐事件層出不窮，立法院更三讀通過，施虐者最高可處「無期徒刑」，花蓮女中蔡佳陵，一年前在校成績僅在及格邊緣，但因揪心「受虐兒少處境」，對於接連出現虐童事件感到無奈又憤慨，發憤苦讀，個人申請正取六所大學法律系，昨放榜錄取成功大學法律系，立志要為兒少發聲，用法律專業守護孩童權益。

蔡佳陵曾以「探討兒少保護社工困境」為主題的社會科學科展作品，代表花女參與全國賽，研究過程感嘆受虐兒少法律需求的迫切，立志想要成為人權律師，她更受到台劇「我們與惡的距離」影響，重新思考律師、施虐者及受虐者間的立場及關係。

蔡佳陵說，贊成立法通過施虐者最高可處「無期徒刑」，若能假釋則應確保有辦法向受害者進行賠償，但不同意唯一死刑，施虐者過去有可能經歷過受虐者階段，因當時社會沒有給予完善的系統支持，現階段更需負起一定責任。

她說，選讀法律系，就是看見兒少保社工與受虐兒少的無奈與困頓，期許自己能成為保護他們的人，也相信法律是非常有力的工具，化力量為行動。

花女以繁星計畫、個人申請、四技個人申請、獨立招生與軍警院校等各項管道累積錄取人數，已有二百七十三人，其中國立大學一百零八人；花蓮高中連同繁星推薦、醫事人員養成計畫與科大申請等管道，累積錄取三百一十二人，其中醫科及國立大學一百一十八人。

還想看更多新聞嗎？現在用ＡＰＰ看新聞還能抽獎；

點我下載APP 按我看活動辦法