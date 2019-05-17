〈北部〉回報媽媽 宜蘭試管兒林子唐考上醫學系

2019-05-17

〔記者林敬倫、江志雄／綜合報導〕國立宜蘭高中學生林子唐個人申請，錄取高雄醫學大學醫學系。他說，自己與雙胞胎弟弟是試管嬰兒，媽媽為了生下他們，施打很多排卵針與黃體素，身上留下很多黑斑，還因教瑜伽賺錢讓腰椎受傷，他幼兒園中班就有穿上白袍的夢想，很開心夢想成真。

父親在外地工作 不捨媽媽教瑜伽受傷

林子唐說，他立志當醫生已經十三年了，初衷是想對辛苦的母親有所回饋；因父親當公務員，長年在外地工作，媽媽平常打理兄弟倆的生活，還得教瑜伽賺錢。就讀高二那年，林子唐母親因為教瑜伽導致腰椎移位開刀，他更堅定穿白袍的志向，想提供雙親更好生活，也能就近給予母親醫療協助。

林子唐說，他很愛唱歌、彈吉他，從休閒與課業壓力間得到平衡，是獲取好成績的重要關鍵。林子唐的雙胞胎弟弟林子祐，也錄取國立金門大學土木與工程管理學系。

考上台大法律系的宜中學生吳南萱，原本是二類組，過去住家曾因地權問題被拆遷，讓她覺得法律與生活息息相關，在現代社會相當重要；羅高學生吳子怡的父母親擔任藥師，常分享病人故事，他從小立志當醫生幫人醫病，錄取中國醫藥大學醫學系，成為實現行醫助人的起點。

大學個人申請入學放榜，宜蘭高中有三百一十九人報名，一百五十四人上榜，錄取國立大學六十二人，台大六人，醫學系一人；蘭陽女中兩百一十五人報名，一百八十九人上榜，國立錄取五十五人，台大四人，醫學系兩人；羅東高中三○二人中錄取兩百一十六人，國立錄取七十七人，台大三人，醫學系一人。

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